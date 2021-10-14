Росія заслала на Донбас черговий «гумконвой»: МЗС України протестує

Росія направила на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей черговий «гуманітарний конвой», на що у МЗС України відреагували нотою протесту.

«14 жовтня Російська Федерація у черговий раз проігнорувала раніше висловлені неодноразові застереження України і без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов і модальностей доставки гуманітарної допомоги, незаконно направила на тимчасово окуповані території у Донецькій і Луганській областях 103-й так званий «гуманітарний конвой», — відзначили у МЗС і додали, що машини перетнули непідконтрольну уряду ділянку державного кордону України, через російські прикордонні пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган».

Тим часом в пабліках з посиланням на «міністерство охорони здоров'я» в ОРДО пишуть, що з Росії на окуповані території має прибути «дороге великогабаритне медичне обладнання» — апарати МРТ, ШВЛ, кисневі концентратори. Вантаж (100 тонн) відправили раніше, ніж планували, через «критичну ситуацію із захворюваністю і великою смертністю серед населення» окупованій частині Донецької області.

Відзначається, що «міністерство» стверджувало, що у ОРДО COVID-19 підтвердили у 72 314 осіб, померла 5481 особа, «але за неофіційною статистикою, цю кількість потрібно помножити на три».

До речі, в російському МНС заявили, що на окуповані території відправлені «270 тонн гуманітарний допомоги».

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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