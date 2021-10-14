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Україна

У Києві пройдуть три марші на честь УПА: де і коли

10:02 14 жовтня 2021
марш

У День захисника і захисниць України а також в річницю створення Української повстанської армії в Києві пройдуть три марші. Їх організовують рух «Правий сектор», ВО «Свобода» і «Національний корпус».

Раніше всіх відбудеться Марш УПА, організований «Правим сектором». О 10.00 колона проїде від парку Шевченка бульваром Шевченка через вулицю Володимирську, Бессарабську площу, Хрещатик і Майдан Незалежності до алеї Героїв Небесної Сотні. Там відбудеться покладання квітів і спільна молитва. Після цього учасники ходи зберуться в сквері Василя Сліпака на концерт «Хореї козацької».

Метою маршу заявлене чествування борців за свободу і суверенітет України і демонстрація єдності.

На 12.00 в парку Шевченка збираються члени київського осередку партії ВО «Свобода». Акція присвячена 79-й річниці створення Української повстанської армії. Після урочистого мітингу біля пам'ятника Тарасу Шевченку учасники маршу пройдуть центральними вулицями Києва до алеї Героїв Небесної Сотні і там покладуть квіти.

Також на 12.00 заявлено початок акції руху «Національний корпус». Організатори пообіцяли провести великий Мaрш Нaціі під гаслом «Свободу патріотам, в'язниці — колаборантам». Учасники маршу виступлять проти здачі національних інтересів України, проти переслідування ветеранів, за заборону антидержавних угод і проти виборів на окупованих територіях. Акція триватиме до 16.00.

Нагадаємо, через масові акцій в центрі Києва буде перекрито рух транспорту центральними вулицями, громадський транспорт пустять в об'їзд.

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