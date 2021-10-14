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Україна

Далі — більше: в Україні за добу майже 19 тисяч хворих ковідом

8:43 14 жовтня 2021
коронавірус

Нова хвиля коронавірусної інфекції, про яку попереджав МОЗ, захлеснула Україну раніше, ніж очікувалося. До ранку 14 жовтня за підсумками доби виявлено 18881 нового хворого. А за прогнозами НАН України, таких показників можливо було досягти лише 20−26 жовтня. Нові дані щодо коронавірусної інфекції наводять фахівці МОЗ.

Серед більш ніж 18 тисяч хворих досить багато дітей — 1748. Найбільше число нових хворих спостерігається у Харківській (1665), Дніпропетровській (1232), Одеській (1191), Львівській (1132) і Житомирській (1107) областях.

За останню добу 4633 інфікованим знадобилася госпіталізація. Зафіксовано 412 летальних випадків.

Разом з тим в Україні відчутно прискорилися темпи імунізації населення проти коронавірусу. За добу 13 жовтня щеплення отримали 164 387 осіб (з них 78465 — другу дозу). Серед найбільш дисциплінованих — військовослужбовці Збройних Сил України. Першою дозою вакцини охоплені понад 95% військових, завершили курс імунізації 84% особового складу ЗСУ.

Нагадаємо, причиною активного поширення коронавірусної інфекції вчені називають масові заходи наприкінці літа (День Незалежності України). Вплинув і той факт, що в Україні поширюється варіант «Дельта» коронавіруса.

Фото pixabay.com

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