Далі — більше: в Україні за добу майже 19 тисяч хворих ковідом

Нова хвиля коронавірусної інфекції, про яку попереджав МОЗ, захлеснула Україну раніше, ніж очікувалося. До ранку 14 жовтня за підсумками доби виявлено 18881 нового хворого. А за прогнозами НАН України, таких показників можливо було досягти лише 20−26 жовтня. Нові дані щодо коронавірусної інфекції наводять фахівці МОЗ.

Серед більш ніж 18 тисяч хворих досить багато дітей — 1748. Найбільше число нових хворих спостерігається у Харківській (1665), Дніпропетровській (1232), Одеській (1191), Львівській (1132) і Житомирській (1107) областях.

За останню добу 4633 інфікованим знадобилася госпіталізація. Зафіксовано 412 летальних випадків.

Разом з тим в Україні відчутно прискорилися темпи імунізації населення проти коронавірусу. За добу 13 жовтня щеплення отримали 164 387 осіб (з них 78465 — другу дозу). Серед найбільш дисциплінованих — військовослужбовці Збройних Сил України. Першою дозою вакцини охоплені понад 95% військових, завершили курс імунізації 84% особового складу ЗСУ.

Нагадаємо, причиною активного поширення коронавірусної інфекції вчені називають масові заходи наприкінці літа (День Незалежності України). Вплинув і той факт, що в Україні поширюється варіант «Дельта» коронавіруса.

Фото pixabay.com

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