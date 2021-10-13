У Чорному морі аварія з кораблем ВМС України: військові стверджують, що все нормально

У Чорному морі під час виконання завдань командування отримав пошкодження корабель ВМС України. Судно стало на якір. Офіційні представники Військово-Морських Сил кажуть, що загрози для корабля немає.

Вже встановлено, що до аварійної ситуації призвело різке погіршення погодних умов. Над узбережжям Чорного моря зараз циклон, що приніс із собою сильний вітер і дощ. Але, завдяки екіпажу корабля, аварійну ситуацію вдалося стабілізувати.

Особовому складу судна ніщо не загрожує. Аварійний корабель планують повернути до пункту постійної дислокації.

Нагадаємо, раніше в Чорному морі довелося буксирувати до берега риболовецьке судно. Екіпаж не постраждав.

Фото архів navy.mil.gov.ua

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