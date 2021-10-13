Киянам виплатять від 800 до 1500 гривень: хто скільки отримає

До Дня захисників і захисниць України в Києві виплатять матеріальну допомогу жителям міста, які брали участь в Революції Достоїнства, учасникам АТО, бійцям добровольчих батальйонів. Прийнято рішення, що в рамках міської програми «Турбота» допомога буде виплачена 31 623 киянам.

Виплати складуть від 800 до 1500 гривень і будуть перераховані на Картку киянина. Максимальну суму — 1500 грн — отримають:

сім'ї загиблих учасників Революції Достоїнства;

сім'ї загиблих учасників антитерористичної операції;

сім'ї загиблих (померлих) бійців-добровольців;

сім'ї волонтерів АТО, загиблих, зниклих безвісти, померлих внаслідок поранень.

Виплату 1000 грн отримають кияни, які отримали важкі тілесні ушкодження під час участі в масових акціях на Майдані в 2013—2014 роках.

900 грн отримають:

кияни, які отримали травми середньої тяжкості на Майдані в 2013—2014 роках;

кияни-учасники АТО і бійці-добровольці.

800 грн виплатять киянам, які постраждали на акціях громадянського протесту на Майдані, якщо тілесні ушкодження були визнані легкого ступеня.

Нагадаємо, в Києві на День захисника і захисниць України передбачається проведення маршу в центрі міста і перекриття вулиць в районі Хрещатика та парку Шевченка.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

129

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter