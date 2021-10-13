«Сховатися в Африці не вийде»: МЗС просить владу Кабо-Верде придивитися до Поклонської

Після того, як одіозна «кримська екс-прокурор» Наталія Поклонська втратила місце в російській Держдумі і була відправлена послом у Кабо-Верде, Україна має домагатися екстрадиції Поклонської. Тим більше, що в Україні проти неї розслідуються декілька кримінальних проваджень. Про це повідомив колишній заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов.

«Можна готувати документи на екстрадицію для призначеної пані „посла“ Росії. Одне виробництво вже в суді, два розслідуються. Для неї є прекрасна можливість безпосередньо брати участь у процесі», — заявив колишній представник української прокуратури.

В українському МЗС теж не забули про підривну діяльність Поклонської проти України. Це питання буде поставлене перед владою Кабо-Верде. «Сховатися не вийде навіть у Африці, — заявив в коментарі Українській правді прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко. — Колишня прокурор російської окупаційної адміністрації в Криму розшукується за державну зраду проти нашої держави. Вона знаходиться під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії».

Нагадаємо, Кабо-Верде, куди Поклонську призначили представляти російську дипломатію, це невелика острівна держава біля західного узбережжя Африки, колишня колонія Португалії. Незалежність держава отримала в 1975 році. До 1986 року була відома під назвою «Республіка Острови Зеленого Мису», але потім було вирішено на міжнародному рівні користуватися назвою португальською мовою, без перекладної форми. Населення становить трохи менше 600 тис. чоловік, відноситься до категорії країн, що розвиваються.

В Україні Поклонська є підслідною у справі про незаконні переслідування жителів Криму, про заборону Меджлісу кримськотатарського народу, про держзраду Україні шляхом участі у виборах до російської Держдуми.

Фото Наталія Поклонська / Twitter

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