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Україна

Суд у Києві дозволив заарештувати сина Януковича

19:05 13 жовтня 2021
олександр янукович

Вищий антикорупційний суд України, не дочекавшись прибуття Олександра Януковича за повісткою, заочно заарештував сина колишнього президента. Якщо Янукович-молодший з'явиться на українській території, його дозволено затримати, доставити в суд і там вибрати запобіжний захід. Про це повідомляє ВАКС.

Справою Олександра Януковича займається Національне антикорупційне бюро України. Янукович-молодший підозрюється за кількома статтями Кримінального кодексу, включаючи привласнення та розтрату майна, відмивання коштів, фіктивне підприємництво. Справу розпочато в 2016 році, і стосується вона заволодіння резиденцією «Межигір'я» шляхом зловживання службовим становищем.

За відомостями НАБУ, Олександр Янукович після того, як покинув Україну в 2014-му, може перебувати в Росії у Санкт-Петербурзі. Також слідству відома колишня адреса Олександра Януковича в Донецьку.

В Євросоюзі проти Віктора і Олександра Януковичів введено санкції. Обмеження залишаться в силі до березня 2022 року.

Фото pep.org.ua

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