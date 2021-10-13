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Львів вводить жорсткий карантин з 18 жовтня: що буде заборонено

18:43 13 жовтня 2021
Львів

У Львові через погіршення ситуації з коронавірусом вводять нові карантинні правила. Буде закрито школи, більш жорсткі вимоги торкнуться закладів культури, торгівлі, готелів і спортивних залів. В деякі заклади не пустять без сертифікатів про вакцинацію. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Правила посилюються з 18 жовтня. Школярів відпускають на позапланові двотижневі канікули до 1 листопада. Те ж саме стосується гуртків і секцій, музичних шкіл. Бібліотеки можуть видавати книги, але не проводити лекції, творчі зустрічі, презентації.

Масові заходи можливі, якщо у всіх організаторів і учасників є сертифікат про вакцинацію або свіжий ПЛР-тест (зроблений не пізніше 72 годин до заходу).

Театри, кінотеатри, музеї, галереї, філармонія, органний зал можуть пускати відвідувачів тільки з сертифікатом вакцинації або ПЛР-тестом і заповнювати не більше 50% місць в залі.

На ринках і в магазинах можуть працювати тільки вакциновані працівники або з негативним ПЛР-тестом.

У перукарнях і салонах краси, в готелях і хостелах від працівників вимагається тест або ковід-сертифікат.

Ресторани і кафе повинні заповнювати не більше 50% місць в залі, розсаджувати не більше 4 осіб за столиком і працювати до 23.00. У персоналу повинні бути сертифікати про вакцинацію або ПЛР-тест. За два тижні сертифікати і тести можуть зажадати і від відвідувачів.

У спортзалах у відвідувачів повинні перевірятися сертифікати або ПЛР-тести. Всі співробітники повинні бути вакциновані. Заповнення закладу не повинне перевищувати 50%.

Нагадаємо, раніше було оголошено, що у Львові відпускають школярів на канікули, а в лікарнях припиняють планові операції.

фото https://ua.depositphotos.com/

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