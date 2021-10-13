Киян попередили про зміну маршрутів автобусів і тролейбусів 14 жовтня

У Києві 14 жовтня в День захисників і захисниць України заплановано святкову ходу центральними вулицями міста. Учасники маршу збираються о 12.00 в парку Шевченка, а потім пройдуть по бульвару Шевченка до Хрещатика. У зв'язку з цим, як повідомляє Патрульна поліція Києва, буде перекрито вулиці в центрі Києва, а громадський транспорт або скоротить маршрут, або буде пущено в об'їзд.

З 13.30 до 18.30 буде перекрито рух автотранспорту на наступних вулицях:

вул. Володимирська (від вул. Льва Толстого до б-р а Тараса Шевченка);

б-р Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до вулиці Хрещатик);

вул. Хрещатик (від б-р а Тараса Шевченка до вул. Михайлівської);

вул. Михайлівська;

вул. Героїв Небесної Сотні (від вул. Михайлівської до вул. Банкової);

вул. Банкова (від вул. Героїв Небесної Сотні).

Вулиці в центрі міста буде перекрито

З 13.00 буде призупинено рух тролейбусів і автобусів, маршрут яких пролягає через бульвар Шевченка, вулицю Володимирську, Хрещатик. Рух буде організовано наступним чином:

Тролейбуси 5, 7, 8, 17 будуть прямувати до бульвару Тараса Шевченка за діючими маршрутами, далі будуть пущені в об'їзд по вул. Леонтовича — вул. Богдана Хмельницького — вул. Пирогова — бульвару Шевченка, а потім за діючими маршрутами.

Автобуси 24 і 114 проїдуть до вул. Хрещатик за діючими маршрутами, а далі — в об'їзд за маршрутом вул. Михайлівська — вул. Велика Житомирська — вул. Володимирська — вул. Богдана Хмельницького — вул. Пирогова — бульвар Тараса Шевченка — вул. Симона Петлюри — залізничний вокзал «Центральний» — вул. Симона Петлюри — бульвар Тараса Шевченка — вул. Леонтовича — вул. Богдана Хмельницького — вул. Володимирська, далі за діючими маршрутами.

Автобус № 118 буде слідувати по вул. Басейній за чинним маршрутом, а далі ділянкою вул. Еспланадна — вул. Саксаганського (в зворотному напрямку: вул. Жилянська — вул. Шота Руставелі) — пл. Перемоги і за чинним маршрутом.

Транспорт поїде в об'їзд

Нагадаємо, День захисників України в поточному році було перейменовано, але він залишився державним святом, вихідним днем, а також датою для масових заходів, присвячених українському козацтву та українській армії.

Фото НК/YouTube

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