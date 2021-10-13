Більше 20 тисяч хворих за добу до кінця жовтня: НАН озвучила новий прогноз по ковіду в Україні

У НАН України, де раніше спрогнозували зростання кількості хворих на COVID-19 на початку осені, констатують, що за останні два тижні захворюваність швидко зростала за всіма ключовими показниками.

«Кількість нових випадків хвороби зросла вдвічі за 2 тижні та вп’ятеро за місяць. За два тижні кількість позитивних результатів тестів ПЛР зросла у 2,1 раза, а нових госпіталізацій — у 1,7 раза. Смертність виросла у 2,3 раза. За більшістю показників поточна хвиля зрівнялася та перевищила торішню осінню хвилю», — йдеться у матеріалах дослідження.

У НАН відзначають, що смертність вже на 20% більша за пікові значення, а загальна кількість зайнятих ліжок у лікарнях — на 6%, і продовжує стрімко зростати.

«Середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 13 175 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 264 смертей на день у середньому за останній тиждень. Згідно з прогнозними обчисленнями (в яких закладено поточну тенденцію до збільшення кількості нових виявлень), середня кількість нових випадків дорівнюватиме 14 650 — 14 897 протягом тижня 13−19 жовтня 2021 року та 18 640 — 20 922 протягом тижня 20−26 жовтня 2021 року», — прогнозують у НАН.

Фото НАНУ.

Фото НАНУ.

За даними науковців, найзагрозливішою, з врахуванням доступності обладнаного ліжкового фонду у лікарнях і показників смертності, є ситуація у Запорізькій, Одеській, Луганській, Чернівецькій, Житомирській та Харківській областях.

Нагадаємо, що станом на ранок 13 жовтня в Україні підтвердили 16 309 нових випадків ковіду, 471 людина померла.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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