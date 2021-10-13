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День захисників та захисниць України: історія свята, красиві картинки та привітання

16:30 13 жовтня 2021
Боєць ЗСУ

14 жовтня, на Покрову, в Україні відзначають державне свято, засноване указом п'ятого президента Петра Порошенка у 2014 році — День захисників України, який тепер, згідно з указом чинного голови держави Володимира Зеленського, перейменували на День захисників і захисниць України.

Сім років тому, одночасно з встановленням цього свята, в Україні перестали відзначати День захисника Вітчизни 23 лютого. «У багатому на подвигами літописі українського воїнства безліч битв і дат, гідних стати Днем захисника Вітчизни. Я підкреслюю, Україна ніколи більше не відзначатиме це свято за військово-історичному календарем сусідньої країни. Ми будемо вшановувати захисників своєї Вітчизни, а не чужої!» — сказав влітку 2014 року Порошенко.

Також 14 жовтня відзначають День українського козацтва та День Української повстанської армії. Так, президент України (2005 — 2010 рр.) Віктор Ющенко 14 жовтня 2006 року, у 64-ту річницю створення УПА, підписав указ «Про всебічне вивчення та об'єктивне висвітлення діяльності українського визвольного руху та сприяння процесу національного примирення», а взимку 2010 року, перед завершенням своєї каденції, указом визнав членів УПА борцями за незалежність України.

* * *

Вітаємо з Днем захисників і захисниць України — святом усіх, хто любить країну і захищає свою землю. Сили вам, мужності. Прийміть вдячність за те, що тримаєте над нами небо.

* * *

Героям країни,
Воїнам світла —
Захисникам України,
Що мужньо боронять нас
Від супостата,
Ні танком, ні градом
Вас не залякати.
Всім тим що життя
Не шкодують віддати —
Низький вам уклін,
І велика подяка!

* * *

Дорогі захисники і захисниці, їхні рідні, а також ветерани та учасники бойових дій! Прийміть у це свято мужності та патріотизму найкращі побажання — міцного здоров'я, добра, щастя, злагоди вам і вашим родинам.

* * *

Спасибі тобі, друже, що зберіг
Любов у серці до свого краю
Попри всі чвари… Та я точно знаю,
Що ти по-іншому б не зміг!
Для перемоги все зробить зумій
У цей важкий для України час!
Ти вистоїш за себе і за нас,
Спасибі тобі, друже, що живий!

Нагадаємо, що в Україні 14 жовтня — державне свято. Цього року українці відпочиватимуть чотири дні поспіль — з 14 до 17 жовтня.

Заголовне фото зі сторінки ОТГ «Північ» в соціальних мережах.

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