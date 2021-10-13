У Києві визначилися з термінами осінніх канікул у школах: коли діти підуть на відпочинок

У Києві осінні канікули в школах вирішено провести за графіком — з 25 жовтня. Незважаючи на рекомендації Міносвіти і МОЗ оголосити канікули з 18 жовтня через поширення COVID-19, київські школи будуть працювати за власними правилами. Причин для дострокового початку канікул немає. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

За словами заступника голови КМДА, ситуація з COVID-19 у місті не настільки серйозна, щоб переривати навчальний процес. «У школах Києва COVID-19 хворіють трохи більше 800 учнів, а це менше 0,3% від загальної кількості столичних школярів. Крім того, у всіх навчальних закладах вже вакциновано понад 86% працівників. До кінця жовтня ми вакцинуємо практично 100% співробітників», — обіцяє Мондрієвський.

Також в Києві заспокоюють, що школярам не загрожує навчання в холодних класах. За словами Мондрієвського, майже у всіх навчальних закладах міста, яких більше 900, включили опалення, а за вихідні до тепла підключать решту шкіл.

Згідно рекомендованому графіку, осінні канікули триватимуть тиждень — з 25 по 31 жовтня.

Нагадаємо, на відміну від київських школярів, з 18 жовтня йдуть на канікули навчальні заклади Херсона, Вінниці, Харкова, Черкас, Івано-Франківська, Хмельницького та Сум.

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