Кого змусять накопичувати пенсії та які ризики це несе: розповідає ексвіцепрем’єр-міністр Павло Розенко

«Якщо запроваджувати накопичення пенсій, то для всіх»

— Не можу не запитати про офшори, які останнім часом наробили чимало галасу. Неодноразово чула думку звичайних людей: чому не можна ухвалити закон, який би не лише забороняв виводити гроші з країни, а й запровадив реальне покарання за це?

— Запитання логічне, але ж хто заборонятиме офшори? Я б із задоволенням підтримав будь-яке рішення, направлене на неможливість виводити гроші з країни, бо не маю і ніколи у житті не мав як офшорів, так і справ із ними.

Питання навіть не в тому, що Зеленський та члени його команди їх використовували — така практика роботи бізнесу в принципі є в Україні. Але ж через ці офшори, як виявили міжнародні розслідувачі, проходили корупційні, олігархічні кошти, на жаль. Ось в чому основна проблема.

Насправді це серйозний скандал. В деяких країнах світу за результатами оприлюдненої інформації, відкрили кримінальні справи. Зокрема в Чехії, де є кримінальне провадження проти прем'єр-міністра. У нас тиша. Звісно, цим питання ніхто серйозно не займатиметься. Хіба що після зміни вади.

— Накопичувальну пенсію, за впровадження якої парламент може проголосувати вже найближчим часом, хочуть включити в соцпакет при працевлаштуванні поліціянтів, медиків та інших. Чи зростуть виплати завдяки цьому?

— Я підтримую запровадження накопичувальної системи, але проти її введення лише для певних категорій. Якщо запроваджувати накопичення пенсій, то для всіх. Адже сьогодні ти поліціянт і маєш накопичення, завтра пішов із професії — і що з твоїми накопиченими внесками робиться?

Тому це шлях у нікуди та імітація пенсійної реформи. Якщо робити накопичувальну систему, то для всіх. Щоб при переході з однієї роботи на іншу накопичення внесків тривало задля уникнення переривання. Бо це призведе до не поповнення пенсійних коштів, і розмір пенсійних виплат згодом буде мізерним.

Накопичувальну пенсію хочуть запровадити у першу чергу для поліціянтів, медиків та ще декількох категорій працівників

— Прихильники запровадження загальнообов'язкового пенсійного накопичення лише для певних категорій працівників кажуть, що завдяки такому підходу вдасться відпрацювати можливі недоліки?

— Насправді це відмовка та відсутність політичної волі до запровадження загальнообов'язкової накопичувальної системи. Адже у нас сьогодні вже все працює. Зокрема недержавні пенсійні фонди, які на ринку понад 15 років. Пропрацювати недоліки можна, але це не робиться так, як пропонується.

«У нас сьогодні по лікарняним борг соцстрахування 2,5 млрд гривень»

— Також у ВРУ зареєстровано урядовий законопроєкт щодо запровадження професійних накопичувальних пенсій для тих, хто працює на шкідливому виробництві. Але ж ці люди й зараз йдуть на пенсію за окремим законом?

— Так. Просто хочуть перерозподіляти кошти в недержавне пенсійне страхування. Але це, на мій погляд, ні до чого доброго не призведе. Якщо є політичне рішення рухатись в бік накопичувальної системи, її треба зробити відразу, а потім «доточувати» якісь прорахунки та інші деталі. Це нормальний процес. Найголовніше, аби держава давала гарантії збереження цих внесків і був жорсткий контроль над використанням коштів накопичувальної системи. Все інше можна поправити.

— З 1 жовтня Україна перейшла на електронну форму листків непрацездатності. Але буквально днями ми всі спостерігали, як одночасно «лягло» кілька соцмереж. Як бачимо, цифровізація має свої негативні сторони. Чи не поквапились ми з електронними лікарняними?

— Не так важливо в якому вигляді вони будуть. Проблема, що у нас сьогодні по лікарняним борг соцстрахування 2,5 млрд гривень. Коли люди по 8 місяців не отримують відшкодування за лікарняним, чи має значення — паперові вони чи електронні? Проблема у неправильному формуванні бюджету, економіка не працює, наповнення соціальних фондів немає.

За словами Павла Розенка, люди по 8 місяців не отримують відшкодування за лікарняним

Заміна паперових лікарняних електронними — це не глобальне розв'язання проблеми, а імітація реформи. Аби запровадили норму, за якою, якщо протягом 3 днів після закриття лікарняного листка не йде проплата, то включається пеня для установи, що має гроші відшкодовувати. Такому рішенню я б аплодував. А так, чергова імітація реформ.

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