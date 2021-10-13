Представники Фонду державного майна України відмовилися пускати оператора і журналіста разом з активістами для спілкування з керівництвом ФДМУ щодо збереження виробництва на заводі «Більшовик» після приватизації. Про це на своїй сторінці у Фейсбук заявив активіст, очільник ГО «Вибачте, що живі» Данило Турчин, який проводить під установою акцію з відстоювання прав трудового колективу заводу ПКМЗ («Більшовик»).

Згідно з поширеними ним відео, під ФДМУ стягнуті наряди поліції, нацгвардії та рятувальників. Зрештою, очільники Фонду Держмайна заводу надали дозвіл увійти до приміщення для спілкування, але без представників ЗМІ. На що Данило Турчин не погодився.

Нагадаємо, причиною акції під ФДМУ стала ситуація навколо заводу «Більшовик»: у рішенні про приватизацію підприємства цілковито не дотримуються прав трудового колективу і залишається незрозумілою подальша доля виробництва після аукціону. При цьому Фонд Держмайна як відповідальний за аукціон відмовляється зустрічатися з громадськістю та медіа для висвітлення питання, а кілька останніх днів в інтернеті почали масово поширювати інформацію, буцімто самі працівники заводу виступають за його розформування та приватизацію, що не відповідає дійсності.

Самі робітники підприємства неодноразово відправляли до державних інстанцій запити та звернення з проханням припинити руйнування заводу, розкрадання його майна та цілеспрямованого штучного банкрутування. Втім, чиновники та представники відповідальних органів, зокрема ФДМУ, не бажають давати відповіді на ці запити і вживати відповідних заходів.

12 жовтня на прес-конференції ветеран Данило Турчин з експертом оборонного сектору Олександром Кочетковим висвітлили проблеми приватизації великих підприємств в Україні та корупційну складову цього процесу на прикладі ПКМЗ («Більшовик»).



До участі в заході запрошували голову Фонду Держмайна Дмитра Сенниченка, однак він ухилився від обговорення проблемної теми із громадськістю.

Нагадаємо, 4 жовтня голова правління «Укрексімбанк» Євген Мецгер зі своїми заступниками напав на знімальну групу «Схем» під час домовленого інтерв’ю, після чого віддав наказ знищити усі відзняті відеоматеріали.



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