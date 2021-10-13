Без COVID-сертифікату у потяг не пустять: стало відомо, як посиляться правила проїзду з 21 жовтня

З 21 жовтня, коли в Україні набувають чинності більш жорсткі правила, що стосуються поїздок на міжобласному транспорті при «жовтому» і «червоному» рівнях карантину, у потяги пускатимуть лише «ковід-безпечних» пасажирів.

Про це заявив керівник пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Так, при посадці на потяг провідник перевірятиме у пасажира наявність не тільки паспорту та посадкового квитка, а й COVID-сертифікату або ПЛР-тесту, або тесту на антиген. Сертифікат може бути як в електронному, так і у паперовому вигляді.

Пасажирам без «антиковідних» документів у посадці можуть відмовити. У таких випадках повертати гроші за квиток будуть «відповідно до правил пасажирських перевезень». До речі, в «УЗ» повідомили про переговори з лабораторіями щодо відкриття на вокзалах пунктів експрес-тестування на COVID-19.

В «УЗ» закликають громадян з розумінням поставитися до посилення заходів і приїжджати на вокзали завчасно, а також просять МВС допомогти перевізникам з перевіркою пасажирів.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко уточнював, що жорсткі правила міжрегіональних поїздок не стосуються неповнолітніх — діти до 18 років зможуть користуватися громадським транспортом в поїздках між областями без сертифікатів і тестів. Для дітей старше 12 років залишається обов'язковим носіння захисних масок.

Фото зі сторінки УЗ у соціальних мережах.

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