Більше половини мешканців будинку: стало відомо, кому у Києві можуть включити опалення раніше

У Києві, де вже почали подавати тепло на соціальні об'єкти (а на сьогодні це вже 850 комлексов), місцева влада заявляє про повну готовність до початку опалювального сезону — технічні випробування проведені, всі необхідні договори підписані.

Стосовно опалення житлового фонду, то, за словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, це залежить від погоди.

«Згідно з діючими нормами, опалювальний сезон починається тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб не перевищує 8 градусів тепла. Ми плануємо дотримуватися цих норм і моніторити інформацію про погоду. На сьогоднішній день таких показників немає, говорити про початок опалювального сезону саме зараз зарано», — заявив він.

Втім, у деякі будинки тепло можуть почати подавати і раніше, ніж температура помітно знизиться. Для цього мешканці будинків повинні відправити на електронну пошту у КМДА копію відповідної заяви, підписаної більш, ніж половиною мешканців.

Петро Пантелєєв також згадав про зростання цін на газ, заявивши, що столична влада збільшили статутний капітал «Київтеплоенерго», що може допомогти обійтися без підвищення тарифів у опалювальний сезон.

Варто зазначити, що у деяких містах на заході та півночі України почали подавати тепло не тільки на соціальні об'єкти, але й у житлові будинки.

Нагадаємо, що у НАК «Нафтогаз України» заявили, що бюджетні та релігійні організації, а також установи, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, можуть купувати у компанії газ за 16,8 гривні з транспортуванням і ПДВ.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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