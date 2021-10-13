У крайньому випадку — потрібні два свідки: у ПФУ розповіли, як підтвердити стаж при втраті паперової трудової книжки

В Україні почали переходити на електронні трудові книжки, дані яких важливі при виході громадянина на заслужений відпочинок. Але якщо інформація про стаж, набутий після 1 січня 2004 року, вже є у Пенсійному фонді, то про набутий раніше — лише у паперових трудових книжках.

У ПФУ роз'яснили, що робити людині, яка втратила паперовий носій інформації про отриманий стаж.

За відсутності трудової книжки, а також у випадках, коли ній відсутні необхідні записи, для підтвердження стажу приймаються:

довідки з підприємства (правонаступника), архівних установ з обов'язковим посиланням на первинні документи;

виписки з наказів;

особові рахунки та відомості на видачу заробітної плати;

дані, наявні у реєстрі застрахованих осіб;

трудові договори та угоди;

інші документи, що містять відомості про періоди роботи.



«У разі, коли документи про трудову діяльність не збереглися, стаж можна підтвердити на підставі показань не менше 2-х свідків, які знають заявника за спільною роботою на одному підприємстві, та мають документи про свою роботу за період за яким вони свідчать», — уточнюють у ПФУ.

Раніше у Пенсійному фонді попередили українців, які досягли пенсійного віку, про те, що їхній вихід на заслужений відпочинок може бути відкладений, якщо паперова трудова книжка не надавалася для оцифровки і протягом трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку її теж не надали. У такому випадку ПФУ вважатиме, що людина виявив бажання продовжити роботу і вийти на пенсію пізніше.

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