Школам пропонують призупинити навчальний процес: коли почнуться та скільки триватимуть осінні канікули

В Україні в останні дні фіксують нові антирекорди за кількістю хворих на коронавірус. У зв'язку з цим Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонує Міністерству освіти і науки перенести початок шкільних канікул на тиждень раніше — з 25-го на 18 жовтня.

Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» розповів міністр охорони здоров'я Віктора Ляшко.

За словами чиновника, це дозволить стримати в певних відсотках активний епідпроцес, який сьогодні зафіксований в Україні.

Він також не виключає, що осінні канікули в цьому році будуть продовжувати. Все буде залежати від епідситуації.

Ляшко уточнив, що навчальний процес безпосередньо пов'язаний з дедалі більшою кількістю контактів серед дорослого населення.

Чиновник зазначив, що призупинення навчального процесу призводить на 15% до зниження захворюваності вже через 5 днів після прийняття такого рішення.

Нагадаємо, в деяких містах України вже прийняли рішення про перенесення початку осінніх канікул в школах.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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