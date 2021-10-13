26.27 / 26.45 30.25 / 30.56
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Школам пропонують призупинити навчальний процес: коли почнуться та скільки триватимуть осінні канікули

10:48 13 жовтня 2021
школа

В Україні в останні дні фіксують нові антирекорди за кількістю хворих на коронавірус. У зв'язку з цим Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонує Міністерству освіти і науки перенести початок шкільних канікул на тиждень раніше — з 25-го на 18 жовтня.

Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» розповів міністр охорони здоров'я Віктора Ляшко.

За словами чиновника, це дозволить стримати в певних відсотках активний епідпроцес, який сьогодні зафіксований в Україні.

Він також не виключає, що осінні канікули в цьому році будуть продовжувати. Все буде залежати від епідситуації.

Ляшко уточнив, що навчальний процес безпосередньо пов'язаний з дедалі більшою кількістю контактів серед дорослого населення.

Чиновник зазначив, що призупинення навчального процесу призводить на 15% до зниження захворюваності вже через 5 днів після прийняття такого рішення.

Нагадаємо, в деяких містах України вже прийняли рішення про перенесення початку осінніх канікул в школах.

Фото: https://ua.depositphotos.com

343

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гороскоп

Гороскоп від Павла Глоби на тиждень з 11 по 17 жовтня: вдалий час для творчості і кар’єри

Бабкіна

«Головне — рідна сім'я»: Надія Бабкіна викинула з життя молодого чоловіка

Молода пенсіонерка

Не раніше 65 років: в ПФУ назвали вік, коли українки зможуть вийти на пенсію без необхідного стажу

Таюне і Винник

Таюне в шкіряному міні зачарувала шанувальників: «зігріта любов'ю»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.