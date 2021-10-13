Школам пропонують призупинити навчальний процес: коли почнуться та скільки триватимуть осінні канікули
В Україні в останні дні фіксують нові антирекорди за кількістю хворих на коронавірус. У зв'язку з цим Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонує Міністерству освіти і науки перенести початок шкільних канікул на тиждень раніше — з 25-го на 18 жовтня.
Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» розповів міністр охорони здоров'я Віктора Ляшко.
За словами чиновника, це дозволить стримати в певних відсотках активний епідпроцес, який сьогодні зафіксований в Україні.
Він також не виключає, що осінні канікули в цьому році будуть продовжувати. Все буде залежати від епідситуації.
Ляшко уточнив, що навчальний процес безпосередньо пов'язаний з дедалі більшою кількістю контактів серед дорослого населення.
Чиновник зазначив, що призупинення навчального процесу призводить на 15% до зниження захворюваності вже через 5 днів після прийняття такого рішення.
Нагадаємо, в деяких містах України вже прийняли рішення про перенесення початку осінніх канікул в школах.
Фото: https://ua.depositphotos.com343
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