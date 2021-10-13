В Кирилівці вирішили припинити війну з медузами: що сталося

В популярній на Азовському узбережжі Кирилівці, яка влітку страждала від навали медуз, вирішили звернути увагу на переваги курорту, пише «РІА Мелітополь».

Місцева влада прийшла до висновку, що «перемогти» медуз їй не вдасться, адже ці мешканці моря цього літа атакували майже всі курорти Азова й частину чорноморських.

Зірваний курортний сезон у Кирилівці приписують не тільки медузам, але й «антирекламній кампанії» у ЗМІ, де розповідали про скарги людей, які приїхали на Азов.

Тому керівництво селища вирішило забути про медуз та спрямувати зусилля на поліпшення теперішніх умов відпочинку.

Влада має намір створити Кирилівці імідж не тільки морського курорту, а й унікального куточка України, цікавого не тільки морем та сонцем.

Сьогодні керівництво громади активно працює над розвитком туристичної привабливості Кирилівки. У селищі планується створювати більше об'єктів артінфраструктури, проводити культурно-масових заходів. Селищною радою вже затверджена програма розвитку туризму.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що зараз відбувається в Кирилівці.

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