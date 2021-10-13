26.27 / 26.45 30.25 / 30.56
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

В Кирилівці вирішили припинити війну з медузами: що сталося

10:24 13 жовтня 2021
море

В популярній на Азовському узбережжі Кирилівці, яка влітку страждала від навали медуз, вирішили звернути увагу на переваги курорту, пише «РІА Мелітополь».

Місцева влада прийшла до висновку, що «перемогти» медуз їй не вдасться, адже ці мешканці моря цього літа атакували майже всі курорти Азова й частину чорноморських.

Зірваний курортний сезон у Кирилівці приписують не тільки медузам, але й «антирекламній кампанії» у ЗМІ, де розповідали про скарги людей, які приїхали на Азов.

Тому керівництво селища вирішило забути про медуз та спрямувати зусилля на поліпшення теперішніх умов відпочинку.

Влада має намір створити Кирилівці імідж не тільки морського курорту, а й унікального куточка України, цікавого не тільки морем та сонцем.
Сьогодні керівництво громади активно працює над розвитком туристичної привабливості Кирилівки. У селищі планується створювати більше об'єктів артінфраструктури, проводити культурно-масових заходів. Селищною радою вже затверджена програма розвитку туризму.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що зараз відбувається в Кирилівці.

348

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гороскоп

Гороскоп від Павла Глоби на тиждень з 11 по 17 жовтня: вдалий час для творчості і кар’єри

пенсіонери

Стаж важливіший: в ПФУ пояснили, чи можна українцям виходити на пенсію по досягненню 60-річного віку

Молода пенсіонерка

Не раніше 65 років: в ПФУ назвали вік, коли українки зможуть вийти на пенсію без необхідного стажу

Таюне і Винник

Таюне в шкіряному міні зачарувала шанувальників: «зігріта любов'ю»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.