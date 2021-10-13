Електронна трудова книжка: скан-копії яких документів потрібно для неї надавати

В Україні з літа цього року поряд з паперовими трудовими книжками офіційно діють їхні електронні аналоги.



Такий формат впровадили, щоб зменшити паперовий документообіг, вдосконалити облік трудової діяльності українців, знизити ризики втрати або пошкодження документів, нагадали у Сумському обласному главку управління праці.



Система дозволяє людям перевіряти свій страховий стаж, а також без візиту до Пенсійного фонду у майбутньому автоматично оформити пенсію.



Щоб пакет документів в електронній трудовій книжці був повним, в систему потрібно завантажити всі документи, що впливають на розрахунок стажу.



Для цього потрібні скан-копії:

-запіси в паперовій трудовій;

-документи про отримання освіти (до 2004 року у трудовий стаж враховувалося навчання в закладах вищої освіти за денною формою);

-свідоцтво про народження дитини (для жінок);

-військовий квиток та інші документи.



Електронну трудову книжку можна завантажити в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ). Для цього потрібно авторизуватися.



Авторизуватися можна:

- під логіном та паролем — для цього потрібно отримати код в територіальних органах ПФУ;

- через сервіс ID.GOV.UA, що передбачає ідентифікацію по ЕЦП, мобільним телефоном (Mobile ID) або наявності рахунку в одному з 27 банків України (Bank ID);

- за допомогою кваліфікованої електронного підпису (КЕП), який можна отримати в податковій, акредитованому центрі сертифікації ключів, а також через банки.

Відомості про трудову діяльність можуть вносити як самі працівники, так і їхні роботодавці.



Якщо людина найманий працівник, щоб перевірити записи про трудові відносини, потрібно вибрати в меню зліва розділ «Електронна трудова книжка».

Якщо відомості про найманого працівника вносить роботодавець, потрібно вибрати розділ «Відомості про трудові відносини працівника».



Підприємець зобов'язаний вносити дані про своїх найманих працівників. Щодо власної підприємницької діяльності ніяких записів в електронній трудовій книжці робити не потрібно.

Фізособам-підприємцям (ФОП) рекомендується подати через персональний кабінет скан-копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію ФОП, або довідки з Державної податкової служби про взяття на облік суб'єкта підприємницької діяльності.



Згідно із законом, у працівників та роботодавців є п'ять років для цифрування трудових книжок.



Після того, як буде сформований остаточний варіант електронної трудової книжки та внесений до відповідного державного реєстру, паперова версія трудової буде не потрібна. Вона може зберігатися у працівника або вестися паралельно з електронною версією, якщо цього забажає працівник.



Раніше «ФАКТИ» розповідали, як можна перевірити розмір страхового стажу для пенсії.



фото https://biz.today.ua/r

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