В Україні новий спалах коронавірусу: за добу захворіли більше 16 тисяч осіб та майже 500 померли

В Україні, де останніми днями спостерігалося зниження кількості підтверджених випадків захворювань на ковід, знову зафіксований різкий стрибок — станом на ранок середи, 13 жовтня, COVID-19 підтвердили у 16 309 українців. Такі ж показники фіксувалися наприкінці минулого тижня.

Як повідомляють у МОЗ, серед хворих — 1 588 дітей і 288 медпрацівників. Помер 471 українець. У лікарні потрапила 4 901 особа, одужали 6 462 пацієнти.

Лідери із захворюваності — Харківська (1 526), Одеська (1525), Дніпропетровська (1 344), Запорізька (1048) області та Київ (978).

Раніше повідомлялося, що з 15 жовтня Херсонська область переходить у «червону» карантинну зону, а з 14 жовтня у Львові посилюють карантин — у місті обмежать масові заходи, навчальні заклади переведуть на дистанційний режим навчання, а у тих лікарнях, де приймають хворих з COVID -19, скасують проведення планових операцій.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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