Перед Покровою пів України заллє дощами: кому сьогодні потрібно обов'язково взяти парасольку

В середу, 13 жовтня, в Україні, крім західних областей, пройдуть дощі. У центрі та на півдні очікуються сильні зливи.

За прогнозом Укргідрометцентру, на заході вночі та вранці туман, видимість на дорогах до 200−500 метрів. Температура вдень в середньому +9 — + 11 градусів.

На сході повітря прогріється до +15 — + 17 вдень та +7 — + 9 вночі.

У південних областях вдень до +15 — +17 градусів, вночі до +10. В Одесі та Миколаєві прохолодніше — +10 — + 13.

На півночі вдень стовпчики термометрів піднімуться до + 9- +11, а вночі опустяться до + 3 … + 5 градусів.

У Києві 13 жовтня вдень дощ, температура повітря +9 -+ 11 градусів, вітер південно-східного напрямку 7−12 метрів в секунду.

А ось на Покрова, 14 жовтня, дощі не очікуються. За прогнозами синоптиків, день буде сонячним та прохолодним. Температура повітря істотно не зміниться.

Нагадаємо, що за прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня, у другій декаді жовтня буде поступове зниження температури повітря. Дні будуть холодні, а вночі — заморозки.

Синоптик також пообіцяв українцям холодну і сувору зиму.

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