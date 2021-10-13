Народне свято 13 жовтня: що заборонено робити на Григорія, за день перед Покровом Пресвятої Богородиці

Напередодні великого християнського свята Покрови Пресвятої Богородиці, яке відзначають з XII століття, церква шанує святого Григорія, просвітника Вірменії, а також преподобного Григорія — засновника Пельшемского монастиря.

За народними повір'ями 13 жовтня лісовики перестають бродити в лісах, але розводять безлад — виють, намагаючись перекричати вітер, виривають з корінням кущі, ламають дерева.



Найголовніший обряд у цей день пов'язаний з соломою. З давніх-давен на ній не тільки народжувалися, а й вмирали. На соломі спали, нею ж в зимовий період завішували вікна, а також годували худобу.



Тому перед Покровою молоді жінки спалювали солом'яні ліжка для порятунку від пристріту й позбавлення від хвороб. Матраци набивали новою соломою. Поки стара горіла, читався спеціальний наговір та молитва преподобним Михайлу і Григорію.



Також у цей день проводили обряди від пристріту. Бабусі спалювали домашнє взуття. Водою поливали поріг будинку, щоб захистити житло від темних сил та всіляких захворювань.



На Григорія потрібно здійснювати найбільше добрих справ.



А ось сваритися, ображатися, конфліктувати, негативно мислити та нецензурно виражатися, ображати когось заборонено. Також не можна запрошувати в гості малознайомих людей або ходити в гості до них. У будинку повинні знаходитися тільки найближчі.



Не можна лінуватися, щоб не гнівити святого Григорія.



Заборонено приймати подарунки від сторонніх, оскільки вони можуть бути прокляті.



Крім того, сьогодні не рекомендується відправлятися в ліс або на природу.



Наші предки вірили, якщо на Григорія випаде сніг, буде пізня зима. Лелеки відлітають у вирій — наближаються морози. Сухий сніг — до урожайного літа. Розсип зірок на небосхилі та каламутний місяць в тумані — до негоди.



13 жовтня також відзначається Міжнародний день костюма, Всесвітній день боротьби з тромбозом, День народження «Бітломанії», Міжнародний день по зменшенню небезпеки стихійних лих, Міжнародний день дзиґи, а також День без бюстгальтера і Міжнародний день простої мови.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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