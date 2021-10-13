26.27 / 26.46 30.25 / 30.59
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Народне свято 13 жовтня: що заборонено робити на Григорія, за день перед Покровом Пресвятої Богородиці

7:56 13 жовтня 2021
Народне свято 13 жовтня: що заборонено робити на Григорія, за день перед Покровом Пресвятої Богородиці

Напередодні великого християнського свята Покрови Пресвятої Богородиці, яке відзначають з XII століття, церква шанує святого Григорія, просвітника Вірменії, а також преподобного Григорія — засновника Пельшемского монастиря.

За народними повір'ями 13 жовтня лісовики перестають бродити в лісах, але розводять безлад — виють, намагаючись перекричати вітер, виривають з корінням кущі, ламають дерева.

Найголовніший обряд у цей день пов'язаний з соломою. З давніх-давен на ній не тільки народжувалися, а й вмирали. На соломі спали, нею ж в зимовий період завішували вікна, а також годували худобу.

Тому перед Покровою молоді жінки спалювали солом'яні ліжка для порятунку від пристріту й позбавлення від хвороб. Матраци набивали новою соломою. Поки стара горіла, читався спеціальний наговір та молитва преподобним Михайлу і Григорію.

Також у цей день проводили обряди від пристріту. Бабусі спалювали домашнє взуття. Водою поливали поріг будинку, щоб захистити житло від темних сил та всіляких захворювань.

На Григорія потрібно здійснювати найбільше добрих справ.

А ось сваритися, ображатися, конфліктувати, негативно мислити та нецензурно виражатися, ображати когось заборонено. Також не можна запрошувати в гості малознайомих людей або ходити в гості до них. У будинку повинні знаходитися тільки найближчі.

Не можна лінуватися, щоб не гнівити святого Григорія.

Заборонено приймати подарунки від сторонніх, оскільки вони можуть бути прокляті.

Крім того, сьогодні не рекомендується відправлятися в ліс або на природу.

Наші предки вірили, якщо на Григорія випаде сніг, буде пізня зима. Лелеки відлітають у вирій — наближаються морози. Сухий сніг — до урожайного літа. Розсип зірок на небосхилі та каламутний місяць в тумані — до негоди.

13 жовтня також відзначається Міжнародний день костюма, Всесвітній день боротьби з тромбозом, День народження «Бітломанії», Міжнародний день по зменшенню небезпеки стихійних лих, Міжнародний день дзиґи, а також День без бюстгальтера і Міжнародний день простої мови.

Фото: https://ua.depositphotos.com

323

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таюне і Винник

Таюне в шкіряному міні зачарувала шанувальників: «зігріта любов'ю»

Молода пенсіонерка

Не раніше 65 років: в ПФУ назвали вік, коли українки зможуть вийти на пенсію без необхідного стажу

Мадонна

Реальні фото Мадонни, які вона пізніше відредагувала в Instagram, шокували користувачів мережі

гороскоп

Гороскоп від Павла Глоби на тиждень з 11 по 17 жовтня: вдалий час для творчості і кар’єри

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.