«Професія» мами — найважливіша: в ПФУ пояснили, як враховується до страхового стажу період догляду за новонародженим

В Україні уряд має намір змінити підхід до нарахування виплат тим людям, які стоять на обліку в центрах зайнятості. Вагітні жінки, які стоять на обліку по безробіттю, цікавляться, чи зарахують до їхнього стажу період догляду за дитиною. Роз'яснення дає «Пенсійний кур'єр».

За інформацією юристів, якщо людина знаходиться на обліку у центрі зайнятості та одержує допомогу по безробіттю, то цей період зараховується до страхового стажу.

Період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до стажу за умови отримання відповідної допомоги та / або отримання допомоги при народженні дитини.

Якщо жінка отримує відповідну допомогу, то в стаж зарахують і час перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами. Ці періоди зарахують за даними персоніфікованого обліку.

Нагадаємо, у жовтні пенсіонери у віці від 75 до 80 років отримають підвищені пенсії.

Як повідомляли «ФАКТИ», з 1 січня 2022 року збільшиться мінімальний розмір пенсії членам сімей загиблих учасників АТО / ООС. Підсумкові виплати складуть не менше 7800 гривень.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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