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Україна

Суд залишив Медведчука під домашнім арештом у новій справі

21:35 12 жовтня 2021
Медведчук

Народного депутата України Віктора Медведчука, якому днями повідомили про нову підозру у зраді та сприянні тероризму, залишили під домашнім арештом до 7 грудня, передає «РБК-Україна».

Рішення винесли у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу. У новій справі Медведчука підозрюють у змові з українськими чиновниками, в результаті якої був зірваний контракт про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Крім того, нардепа підозрюють в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн гривень.

Повідомляється, що суддя, оголошуючи запобіжний захід, уточнила, що Медведчуку забороняється залишати будинок цілодобово.

Нагадаємо, прокурори просили для нардепа запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млрд гривень.

Адвокати Медведчука заперечували, мотивуючи це тим, що всі фінанси його заблоковані через санкції РНБО.

Медведчук вже знаходиться під домашнім арештом у справі про державну зраду. Йому закидають антиукраїнську діяльність та передачу російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю. У цій справі Медведчуку загрожує 12 років в'язниці.

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