В Києві зірвали борди зі зверненням до учасників ПАРЄ журналістів закритих медіа з проханням захистити свободу слова

11 жовтня по всій українській столиці з'явилися борди зі зверненням до гостей саміту Україна-ЄС, який стартував в Києві 27 вересня.

В рамках засідання Парламентської Асамблеї Ради Європи журналісти закритих владою телеканалів передали європейським політикам, зокрема євродепутатам, делегатам ПАРЄ, працівникам МЗС, міністрам та чиновникам різних країн листи, а також брошури, де докладно розповіли про тиск на свободу слова в Україні.

«Банер, який встановили журналісти незаконно закритих медіа, пошкоджений. Саме на цьому банері можна прочитати: «Щоб представники саміту Україна-ЄС підняли питання про свободу слова в Україні». Так, борди знімають по всьому Києву«, — повідомила кореспондент в ефірі «Першого Незалежного».



За її словами, такі борди, що знаходилися по всьому шляху проходження гостей та учасників саміту Україна-ЄС, простояли менш як добу. На бордах журналісти закликали учасників саміту поставити питання владі з приводу загрози свободі слова в Україні та привернути увагу міжнародних партнерів до кричущих порушень прав журналістів в Україні.

Як відомо, 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій проти телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK. Згідно з указом, який набрав чинності з моменту підписання, до телеканалів застосовані санкції протягом п'яти років, що передбачає блокування мовлення всіх трьох телеканалів.

26 лютого журналісти незаконно закритих президентом Володимиром Зеленським телеканалів об'єдналися й створили новий телеканал — «Перший Незалежний». Засновниками нового медіа стала група журналістів, які раніше працювали на каналах «112 Україна», NewsOne та ZIK. Але влада буквально через годину після початку мовлення відключила телеканал від ефіру.

20 серпня секретар РНБО Олексій Данилов за підсумками засідання відомства повідомив про введення санкцій проти головного редактора інтернет-видання «Страна.ua» Ігоря Гужви, компаній — видавців «Страни.ua» та ще кількох людей.

У зв'язку з такими діями влади журналісти звернулися до Державного секретаря США Ентоні Блінкена щодо введення тотальної цензури і серйозної загрози свободі інформації в Україні, а також направили відкриті листи Європейському комісару з питань розширення та політики добросусідства з 2010 по 2014 рік Штефану Фюле та експрезиденту Польщі Олександру Кваснєвському, Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу, Верховному комісару ООН з прав людини Мішель Бачелет, Спеціальному доповідачу ООН з питань заохочення та захисту прав на свободу думок і їхнє вільне вираження Ірен Хан та прессекретарю Управління ООН з прав людини Марті Хуртадо.

А Рада Європи порекомендувала журналістам незаконно закритого каналу «Перший Незалежний» звернутися до Європейського суду з прав людини у зв'язку з обмеженням свободи слова в Україні.

Також колективи медіа, незаконно закритих українською владою в особі президента Володимира Зеленського, зустрілися з Секретарем Сенату, віцепрезидентом Комітету закордонних справ, оборони і збройних сил Жоелем Герра, а також віцепрезидентом Комісії з конституційного законодавства, загального виборчого права, регламенту та загальному управлінню Сенату Франції Наталі Гулі. В ході зустрічі представники ЗМІ проінформували сенаторів про катастрофічну ситуацію зі свободою слова в Україні.

Журналісти закритих ЗМІ звернулися з листом до делегатів ПАРЄ, де розповіли про тиск влади на незалежні медіа в Україні і попросили дати свою оцінку. Підтримав їх і Фонд захисту свободи слова в Україні, глава якого направила лист президенту США Джо Байдену у зв'язку з переслідуванням владою незалежних медіа в Україні.

Нагадаємо раніше журналісти закритих медіа прийшли на форум YES розповісти про ситуацію зі свободою слова в Україні.

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