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Україна

В Україні перша область увійшла у «червону» зону карантину: коли почнуть діяти обмеження

20:31 12 жовтня 2021
медик

З 15 жовтня Херсонська область переходить у «червону» карантинну зону.

Рішення прийнято на засіданні Держкомісії з питань техногенно-епідеміологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

«Державна комісія вирішила встановити: з 00 годин 00 хвилин 15 жовтня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області, і застосувати на території Херсонської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня епідемічної небезпеки», — написав чиновник.

У «червоній» зоні забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів. Забороняється також проведення масових заходів. Обмеження не діє, якщо 100% відвідувачів та персоналу закладів вакциновані.

У «червоній» зоні дозволено працювати школам, в яких вакциновано 100% персоналу. Решта переходять на дистанційне навчання. Обмеження не стосується дитсадків та молодшої школи.

Нагадаємо, у «червону» зону карантину найближчим часом може потрапити і Львівська область. У регіоні з 14 жовтня посилюють карантинні обмеження.

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