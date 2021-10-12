В Україні перша область увійшла у «червону» зону карантину: коли почнуть діяти обмеження

З 15 жовтня Херсонська область переходить у «червону» карантинну зону.

Рішення прийнято на засіданні Держкомісії з питань техногенно-епідеміологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

«Державна комісія вирішила встановити: з 00 годин 00 хвилин 15 жовтня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області, і застосувати на території Херсонської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня епідемічної небезпеки», — написав чиновник.

У «червоній» зоні забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів. Забороняється також проведення масових заходів. Обмеження не діє, якщо 100% відвідувачів та персоналу закладів вакциновані.

У «червоній» зоні дозволено працювати школам, в яких вакциновано 100% персоналу. Решта переходять на дистанційне навчання. Обмеження не стосується дитсадків та молодшої школи.



Нагадаємо, у «червону» зону карантину найближчим часом може потрапити і Львівська область. У регіоні з 14 жовтня посилюють карантинні обмеження.

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