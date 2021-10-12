Сертифіката на смартфоні недостатньо: що потрібно українським туристам для в'їзду в Єгипет

Для того, щоб провести осінні канікули в Єгипті, українським туристам потрібно мати роздрукований сертифікат про вакцинацію з QR-кодом.

При в'їзді в країну документ перевірятимуть. Сертифікат повинен містити QR-код та не мати ніяких виправлень або поправок.

За інформацією українського МЗС, єгипетською стороною визнаються вакцини Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinovac, Sputnik, Johnson & Johnson, після отримання останньої дози якої пройшли мінімум 14 днів до прильоту в країну.

За даними турагенств, ще недавно туристам було досить показати одночасно роздрукований сертифікат від сімейного лікаря та електронний варіант з QR-кодом у додатку «Дія». Тепер з таким набором документів на борт літака не пускають. Про нововведення повідомляють турагенти і попереджають своїх клієнтів, пише «РБК-Україна».

Спеціаліст з підбору турів Сергій Вікарчук розповів, що новий алгоритм для поїздок до Єгипту з'явився недавно.

За його словами, єгиптянам недостатньо показати сертифікат в телефоні. Така ж ситуація і з ПЛР-тестами — їх теж необхідно показати в роздрукованому вигляді з мокрою печаткою.

В Єгипті посилили заходи безпеки через те, що в країну приїжджають відпочивати європейці.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, за скільки можна відпочити в Єгипті цієї осені.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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