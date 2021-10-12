Українські правовласники, які представляють музичних мейджорів, — міжнародні компанії, що володіють правами на більшість світового музичного репертуару, включно з музикою виконавців Abba, Rammstein, Aerosmith, Rihanna, Imagine Dragons та тисяч інших зарубіжних артистів, — а також представники вітчизняних музикантів пропонують керівникам українських представництв Samsung, LG, Sony, Huawey, а також інших імпортерів побутової електроніки зустрітись особисто, переговорити й поставити всі крапки над «і» щодо питання приватного копіювання. Про це повідомили «Українські новини».

«Музичні комерсанти пропонують зустрітись керівникам компаній імпортерів тет-а-тет, особисто, без залучення юристів, представників асоціацій і профільних організацій з обох сторін, щоби остаточно обговорити тарифи за так зване приватне копіювання — відрахування, що сплачуються в Україні та багатьох інших країнах світу імпортерами гаджетів і носіїв за копіювання на них музики й фільмів», йдеться у повідомленні.

З точки зору музичного бізнесу, як передають «Українські новини», такий формат може бути конструктивним.

Наразі представники музичної індустрії очікують відповіді щодо їхньої пропозиції.

фото https://ua.depositphotos.com/

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