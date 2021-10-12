Осінні канікули переносяться: названі дати припинення занять в майже половині регіонів України

З метою запобігати подальшому поширенню коронавірусу у багатьох регіонах України прийняли рішення про перенесення осінніх шкільних канікул.

З 18 жовтня, окрім Херсона, Вінниці та Харкова, на канікули підуть школярі Черкас, Івано-Франківська, Хмельницького та Сум, передає «РБК-Україна».

З 25 жовтня відпочивати будуть школярі Дніпра, Миколаєва, Полтави, Львова.

Спочатку в Україні рекомендувалося вводити канікули з 25 жовтня.



Нагадаємо, в «жовтій» зоні адаптивного карантину можуть працювати очно школи, де 80% співробітників вакциновані. Винятком є молодша школа та дитячі садки, їхня робота не обмежується.

У разі введення в регіоні «червоної» зони, очно зможуть працювати школи, де 100% співробітників вакциновані. Робота початкової школи та садочків також не обмежується.

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