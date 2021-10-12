Нові правила перевезення пасажирів: чи стосуються вони дітей

У нових правилах перевезення пасажирів у «жовтих», «помаранчевих» і «червоних» пандемічних зонах, які почнуть діяти з 21 жовтня, є виключення — неповнолітні пасажири.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, дітям та підліткам не потрібно буде пред’являти негативні тести на COVID-19, сертифікати чи міжнародні свідоцтва про щеплення, як дорослим пасажирам міжобласного транспорту.

«Діти до 18 років зможуть користуватись громадським транспортом у поїздках між регіонами. Для дітей віком від 12 років залишається обов’язкове правило використовувати захисні маски під час перебування у громадських місцях, зокрема, у транспорті», — відзначив міністр.

Він нагадав, що нові правила перевезень поширюються на повнолітніх осіб: громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Їм потрібно мати один з цих документів:

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів «жовтого» рівня епідемічної небезпеки;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, що дозволені ВООЗ для використання у надзвичайних ситуаціях;

негативний результат тестування методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, які чинні протягом 72 годин;

документ, що свідчить про одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема, з використанням мобільного додатку Порталу «Дія».

Правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Відповідні правила не застосовуватимуть до міських та внутрішньообласних перевезень.

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених документів несе перевізник.

Нагадаємо, що у листопаді набуде чинності рішення щодо обов'язкової вакцинації педагогів та працівників органів влади.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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