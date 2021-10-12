26.28 / 26.46 30.29 / 30.60
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У політраді «Слуги народу» офіційно вимагають вигнання Третякової через скандальну фразу

14:19 12 жовтня 2021
Галина Третьякова

У Раді наполягають на відставці глави Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третякової, яка в чаті «Слуги народу», коментуючи раптову смерть колишнього колеги по фракції Антона Полякова, написала, що одним ворогом стало менше.

Цього разу до керівництва партії і фракції звернулася народний депутат Людмила Буймістер, яка напередодні побувала на церемонії прощання з колегою в Чернігові. За її словами, вона буде домагатися виключення Третьякової і з політради партії, і з фракції.

«Коли під час трауру народний депутат України Третякова Галина дозволила собі неприпустимі і аморальні висловлювання про смерть Антона Полякова, її слова викликали хвилю обурення. Тому я направила депутатське звернення з вимогою від вищого керівництва депутатської фракції політичної партії „Слуга народу“ і політичної Ради партії прийняти невідкладних заходів і негайно винести на порядок денний найближчого засідання фракції і з'їзду партії питання про виключення пані Третьякової з депутатської фракції партії „Слуга народу“ і політичної ради», — написала депутат в Facebook .

Нагадаємо, на похоронах Антона Полякова вибухнув гучний скандал.

358

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонери

Стаж важливіший: в ПФУ пояснили, чи можна українцям виходити на пенсію по досягненню 60-річного віку

гроші

Підвищення пенсій з 1 грудня: для кого сума збільшиться тільки на 80, а не на 200 гривень

Принцеса Анна і герцогиня Камілла

«Ти ніколи не будеш моєю королевою»: дружина принца Чарльза Камілла та його сестра принцеса Анна серйозно посварилися

Олександр Петраков

Україна — Боснія і Герцеговина: Петраков здивував відповіддю на запитання про Малиновського

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.