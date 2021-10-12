У політраді «Слуги народу» офіційно вимагають вигнання Третякової через скандальну фразу

У Раді наполягають на відставці глави Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третякової, яка в чаті «Слуги народу», коментуючи раптову смерть колишнього колеги по фракції Антона Полякова, написала, що одним ворогом стало менше.

Цього разу до керівництва партії і фракції звернулася народний депутат Людмила Буймістер, яка напередодні побувала на церемонії прощання з колегою в Чернігові. За її словами, вона буде домагатися виключення Третьякової і з політради партії, і з фракції.

«Коли під час трауру народний депутат України Третякова Галина дозволила собі неприпустимі і аморальні висловлювання про смерть Антона Полякова, її слова викликали хвилю обурення. Тому я направила депутатське звернення з вимогою від вищого керівництва депутатської фракції політичної партії „Слуга народу“ і політичної Ради партії прийняти невідкладних заходів і негайно винести на порядок денний найближчого засідання фракції і з'їзду партії питання про виключення пані Третьякової з депутатської фракції партії „Слуга народу“ і політичної ради», — написала депутат в Facebook .

Нагадаємо, на похоронах Антона Полякова вибухнув гучний скандал.

358

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter