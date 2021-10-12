Україна і Євросоюз підписали договір про спільний авіапростір: що це означає

Україна і Європейський Союз підписали Угоду про спільний авіаційний простір. Це сталося в рамках 23-го саміту Україна — Європейський Союз в Києві 12 жовтня.

Як повідомляє Укрінформ, церемонія відбулася в присутності президента України Володимира Зеленського, глави Євроради Шарля Мішеля і президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен.

Угода покликана зняти ринкові обмеження і зв'язати Україну з внутрішнім авіаційним ринком ЄС. У відповідь же Київ буде зобов'язаний дотримуватися авіаційних стандартів ЄС.

Після підписання угоди її має ратифікувати країна-підписант, ЄС і кожна держава, що є членом ЄС. На цей період документ набуде чинності на тимчасовій основі.

Про плани підписати угоду про відкрите небо Україна і ЄС оголошували ще в 2014 році — під час підписання Угоди про асоціацію. Але через два роки цьому завадив вихід Великобританії з Євросоюзу. А в червні 2021 року Рада ЄС дала згоду на підписання угод про спільний авіаційний простір (САП) з Україною, Вірменією, Тунісом і Катаром.

Нагадаємо, напередодні саміту в ЗМІ з'явилися дані про можливість скасування або призупинення безвізу України з ЄС, однак в уряді Німеччини їх спростували.

Фото Офісу президента

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