Україна передала до МУС матеріали щодо «парадів полонених» в окупованому Донецьку

В Офісі генпрокурора підписали два нових повідомлення до Міжнародного кримінального суду стоствно «парадів військовополонених» в окупованому Донецьку, а також руйнувань мостів у Донецькій і Луганській областях.

«Подання прокурорів ОГ стосується фактів публічного приниження українських військовополонених, затриманих представниками незаконних збройних формувань самопроголошеної „ДНР“. Ми звернули увагу Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду на 3 резонансні інциденти: так званий „парад полонених“ 24 серпня 2014 року, учасниками якого стали 53 затриманих військовослужбовців; захоплення у полон 101 військовослужбовця батальйону спеціального призначення Національної гвардії України „Донбас“; так званий „парад / марш полонених“ 22 січня 2015 року, учасниками якого стали 20 затриманих військовослужбовців», — пише на своїй сторінці у соцмережах генпрокурорка Ірина Венедиктова.

За її словами, українських бійців водили окупованим Донецьком під камери російських ЗМІ, щодо них застосовувалося фізичне насильство з метою публічного покарання і зображення для преси їхнього безпорадного стану.

«Військовополоненим постійно погрожували вбивством, а присутність збройних учасників незаконних збройних формувань на „парадах“ ще більше переконувало їх, що загрози реалізують», — зазначила вона і додала, що прокурори вважають, що ці факти повинні попередньо кваліфікуватися як військові злочини за статтею 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду: посягання на людську гідність, в частині образливого і принизливого поводження.

Стосовно зруйнованих мостів, то за інформацією ОГ, з травня 2014 року до січня 2019 року у Донецькій і Луганській областях зафіксували 43 таких інциденти. Ці факти можуть бути кваліфіковані Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду як військові злочини за статтею 8 Римського статуту, а саме: умисне спрямування нападів на цивільні об'єкти під час міжнародного збройного конфлікту або знищення майна супротивника у міжнародному збройному конфлікті.

«В обох документах стверджується, що Міжнародний кримінальний суд має відповідну юрисдикцію щодо відкриття розслідування за вказаними фактами можливого скоєння військових злочинів», — зазначила Ірина Венедиктова.

Ексклюзивне інтерв'ю колишнього заступника міністра юстиції Івана Ліщини: «Рішення ЄСПЛ щодо Донбасу можна очікувати років через п'ять» читайте на сайті «ФАКТІВ».

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