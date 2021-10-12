У Херсоні слідом за Харковом і Вінницею перенесли осінні шкільні канікули

У Херсоні регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації прийняла рішення про перенесення початку осінніх канікул в школах з 1 листопада на 18 жовтня. Ініціативу пояснили необхідністю обмеження контактів з метою попередження подальшого зростання кількості інфікованих COVID-19.

Пропозицію підтримали одноголосно, тому школярі відпочиватимуть з 18 по 24 жовтня, повідомляє прес-служба міської ради.

Аналогічні рішення прийняли також у Вінниці і Харківській області.

«Ми прийняли одне з відповідальних рішень, яке, я сподіваюся, дасть пом'якшення ситуації навколо поширення хвороби. А саме — введемо шкільні канікули на території Харківської області з 18 жовтня. Щоб після свят, які будуть на наступному тижні (а це 4 дня) — канікули дозволили на досить значний час обмежити контакти і дітей, і дорослих», — пояснив заступник голови Харківської обласної адміністрації Михайло Черняк за підсумками засідання регіональної комісії з ТЕБ та НС.

Таким чином, з огляду на те, що 14 жовтня святкують День захисників і захисниць України і робочий дні 15 жовтня в країні перенесли на 23 жовтня, школярі відпочиватимуть 11 днів — з 14 по 24 жовтня.

Раніше у Львові комісія з надзвичайних ситуацій з 18 жовтня відправила школярів 5−11 класів на тижневе дистанційне навчання, після чого почнуться осінні канікули.

Відзначимо, що відповідно до попередніх рекомендацій Міністерства освіти і науки осінні канікули в 2021 році повинні тривати з 25 по 31 жовтня.

Фото zp.vgorode.ua/

476

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter