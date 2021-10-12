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Україна

Затяжні вихідні на Покров: скільки відпочиватимемо і коли відпрацьовувати

9:04 12 жовтня 2021
Покров Пресвятої Богородиці

Цього тижня на українців чекають довгі вихідні — чотири дні поспіль.

У четвер, 14 жовтня, відзначатимемо державне свято — День захисників і захисниць України, а також церковне — Покров Пресвятої Богородиці. Також на Покров відзначають День українського козацтва та День УПА.

Державне свято вважається неробочим днем. Цього року вирішили зробити вихідним і п'ятницю, 15 жовтня. Всього вихідними будуть чотири дні — з 14 жовтня по 17 жовтня, неділю. А напередодні свята, 13 жовтня, робочий день скорочують на одну годину.

Правда неробочу п'ятницю доведеться відпрацювати вже за тиждень — в суботу, 23 жовтня.

Про те, які ще церковні свята будуть у жовтні, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото козацької ікони Покрови Пресвятої Богородиці з Вікіпедії.

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