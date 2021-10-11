«Потрібні негайні рішення»: лікарні та школи Івано-Франківська залишилися без опалення

Влада Івано-Франківська констатувала критичну ситуацію в місті — комунальні заклади охорони здоров'я залишилися без опалення через захмарну ціну на газ.

Як повідомив в Facebook мер Руслан Марцінків, незважаючи на те, що на початку року з урядом була домовленість про ціни на газ за 7−8 гривень за кубометр, нині ціна палива зросла до 30 гривень за кубометр.

Таке зростання призведе до півмільйонних додаткових витрат для міського бюджету, а якщо врахувати майбутні витрати на опалення шкіл і дитячих садів — ця сума перевищить 1 млн гривень.

«Це надзвичайна ситуація і треба вживати негайних рішення. Адже мова йде не тільки про матеріальний збиток для суспільства, а й про комфорт людей», — написав мер, звертаючись до центральної влади України.

Нагадаємо, в уряді офіційно заявили, що опалювальний сезон в цьому році буде для України вкрай складним. Примітно, що цей прогноз озвучив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який зовсім недавно заявляв, що влада розраховує утримати тарифи для населення до його завершення.

152

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter