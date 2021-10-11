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Україна

«Єдиний можливий крок»: Мецгер звільняється з посади глави «Укрексімбанку» після скандалу з журналістами

21:46 11 жовтня 2021
«Єдиний можливий крок»: Мецгер звільняється з посади глави «Укрексімбанку» після скандалу з журналістами

Відправлений під нічний домашній арешт глава державного «Укрексімбанку» Євген Мецгер написав заяву про звільнення з посади. Про це він повідомив в Facebook.

За його словами, таким чином він хоче допомогти відновленню довіри до фінансової установи.

«Написання заяви про відставку є моєю власною оцінкою того, що сталося в банку. Сподіваюся, що цей крок допоможе відновленню довіри до банку», — йдеться в пості.

Скандальний банкір також знову спростував відомості ЗМІ про нібито незаконні і сумнівні операції банку та подякував своїй команді.

Нагадаємо, причиною агресії банкіра щодо членів знімальної групи програми «Схеми» став їх питання, чи знає банкір, що його установа за державний рахунок кредитує бізнесмена, який платить «податки» терористам з «ДНР». А після того, як журналісти оприлюднили інформацію про інцидент, банк натякнув, що вони незаконно заволоділи банківською таємницею, тому фінансисти «розглядають можливість звернення до правоохоронних структур». Однак вже на наступний день голову правління відсторонили від виконання обов'язків, а щодо нього та двох керівників департаментів банку відкрили кримінальне провадження.

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