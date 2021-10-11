Тільки COVID-сертифікат або ПЦР-тест:в Україні змінили правила перевезення пасажирів поїздами, літаками і автотранспортом

Кабінет Міністрів на засіданні 11 жовтня затвердила нові правила пасажирських перевезень в «жовтих», «помаранчевих» і «червоних» пандемічних зонах. Так, з 21 жовтня у всіх зонах, крім «зеленої», всі пасажири, водії і пілоти, при користуванні міжобласним транспортом (автобусами, поїздами, літаками) зобов'язані мати:

сертифікати про вакцинації або документи підтверджує наявність щеплення від COVID-19;

негативний ПЛР-тести або експрес-тест на антиген коронавіруса.

«Нові правила для перевезення пасажирів — вимушений крок для стримування поширення коронавирусної хвороби, щоб зберегти життя і здоров'я громадян. Тому наявність як у водіїв, так і у пасажирів документів, що підтверджують їх COVID-безпечність, є необхідною умовою для регулярних та нерегулярних перевезень в будь-якому виді транспорту», — прокоментував запровадження обмежень міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Вимоги не будуть застосовуватися до міських і внутрішньообласних перевезень.

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака і пасажирів зазначених документів нестиме перевізник.

Нагадаємо, в Києві міський штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації прийняв рішення про посилення карантинних обмежень в столиці з вівторка, 5 жовтня. З цього дня для відвідування державних адміністрацій, центрів надання адміністративних послуг, підприємства у і організацій незалежно від форми власності в обов'язковому порядку необхідний або негативний результат тестування на COVID-19 (ПЛР) або експрес-тест на визначення антигену коронавіруса, документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, або отримання однієї дози вакцини. Зазначені вимоги не поширюються на відвідувачів молодше 18 років.

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