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Голова «Укрексімбанку» відправлений під арешт

17:21 11 жовтня 2021
Голова «Укрексімбанку» відправлений під арешт

Голосіївський райсуд Києва частково задовольнив клопотання прокурора Київської міської прокуратури про запобіжний захід для голови правління державного «Укрексімбанку» Євгенія Мецгера. Як повідомляє УНІАН, замість цілодобового домашнього арешту, на якому наполягали прокурори, банкіра відправлено під нічний арешт до 5 грудня 2021 року включно.

Відповідно до постанови суду від 11 жовтня, Мецгер не повинен залишати своє місце проживання з 22 вечора до 6 ранку.

Аналогічний запобіжний захід обрали також заступнику Мецгера з питань безпеки Володимиру Пікалову.

Обом інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ст. 171 Кримінального кодексу) і незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, 4 жовтня «Схеми» повідомили про напад в державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв'ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті. Мецгеру не сподобалося одне з питань журналіста-розслідувача Кирила Вівсяного щодо співпраці банку з «ДНР», після чого він наказав охороні «прибрати камери» і «дістати з них касети». Після розголосу інциденту Мецгер написав заяву про складання повноважень на час розслідування.

Фото скрін відео Радіо Свобода

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