Справа про напад в «Укрексімбанку»: Мецгер позбавив волі журналістів за запитання про фінансування тероризму

У знімальної групи «Схем» силою відібрали запис інтервʼю з головою правління «Укрексімбанку», коли журналісти поцікавились, чи знає банкір, що його установа державним коштом кредитує бізнесмена, який сплачує «податки» терористам з «ДНР». Коли ж визволені журналісти оприлюднили інформацію про інцидент , банк натякнув, що вони незаконно заволоділи банківською таємницею, тому фінансисти «розглядають можливість звернення до правоохоронних структур». Та вже наступного дня голову правління відсторонили від виконання обовʼязків. Стосовно нього та двох керівників департаментів банку відкрили кримінальне провадження

«Я не мав права на той спалах, він викликає найбільшу огиду і сором саме в мене»

«Журналіст Кирило Овсяний та оператор Олександр Мазур записували інтерв’ю із головою правління державного «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером… Але Мецгеру не сподобалось запитання журналіста-розслідувача. Тому він викликав охорону і наказав «забрати камери» та «дістати із них касети». Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура. Скрутивши його, та утримуючи силою, вони відібрали у нього обидві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та винесли усю техніку з кабінету на годину.

Весь цей час знімальна група залишалась заблокована у кабінеті голови правління банку у його присутності. У кабінеті, окрім самого Мецгера також був присутній директор департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» Володимир Пікалов, охоронець та ще один працівник банку на ім’я Ігор, який застосував фізичну силу до оператора «Схем».

Співробітники, погрожуючи, забороняли знімати події на телефон, оглядали одяг оператора на предмет наявності інших записуючих пристроїв та усіляко тиснули на знімальну групу. Оператору та журналісту фізично перешкоджали залишати приміщення", — повідомила в Facebook ведуча програми «Схеми: корупція в деталях — RFERL» Наталя Седлецька.

Журналіст Кирило Овсяний бере інтерв’ю у голови правління «Укрексімбанку» Євгена Мецгера

Техніку журналістам повернули за годину. Щоправда — все відео стерли. На місце були викликані правоохоронці, які прийняли від постраждалих заяви про злочин.

Банк на заяву журналістів відреагував дуже впевнено і нахабно, розповсюдивши реліз, у якому виклав своє баченні подій. Якщо коротко: «Укрексімбанк» завжди законослухняний і поважає ЗМІ. Але журналіст під час погодженого інтервʼю з головою правління почав ставити питання, яких не було в попередньо присланому запиті, стосовно інформації про діяльність клієнтів банку, що є банківською таємницею. Та ще й припустив, що банк міг допустити «порушення у рамках відповідних правовідносин». Тому пресслужба була змушена зупинити інтервʼю. І незабаром журналісти вільно пішли собі готувати новий список запитань. А «банк розглядає можливість звернення до правоохоронних структур та органів, що регулюють діяльність у сфері телебачення і радіомовлення, щодо аналізу дій журналіста». Була призначена пресконференція Євгена Мецгера — певно, щоб дотиснути «журналюг».

Та все таємне частенько стає явним. Знайшлись спеціалісти, що відновили стерті записи, які зафіксували і те, що відбувалось у кабінеті голови банку.

Після чого Євген Мецгер вибачився через Facebook перед потерпілими, написавши, що він сам у шоку з того, що натворив: «Події у моєму робочому кабінеті… стали шоком не тільки для громадськості та журналістської спільноти, але й для мене… я не мав права на той спалах, він викликає найбільшу огиду і сором саме в мене». Наглядова рада банку відсторонила Мецгера від посади, призначивши тимчасово в. о керівника банку Сергія Єрмакова. Пресконференцію відстороненого голови скасували, а наступного дня журналістам була організована зустріч з новим керівником.

Мецгер відомий не тільки тим, що він має 20-річний стаж банківської діяльності. Він родом з Кривого Рогу, земляк президента України, а Володимир Зеленський телефоном називає його Женею, умовляючи відтермінувати на рік повернення кредитів бізнесменами з причини пандемії коронавірусу. Дружина Мецгера Юлія — членкиня наглядової ради «ПриватБанку» за президентською квотою, — дружить з Оленою Кравець. Та все ж реакція, як в Україні, так і за кордоном, на події у кабінеті керівника «Укрексімбанку», змусила засудити їх навіть Офіс президента.

Та все ж — чому під час розмови з журналістами голова третього за розміром банку України дав команду «фас!» керівнику своєї служби безпеки?

Заставою під кредит став торговий центр, на купівлю якого і брали кредит

Як виявило розслідування «Схем», «Укрексімбанк» видає мільярдні кредити не тільки на «Велике будівництво» та виготовлення на «Антонові» літаків для нашої армії. А для того, щоб банку вистачило грошей на це, його дофінансують із держбюджету — тільки за півтора року банк отримав сім мільярдів гривень від держави. Але ж, як сказала Маргарет Тетчер, «немає ніяких державних грошей, є гроші платників податків» — тобто наші. І саме з цих наших грошей «Укрексімбанк», за даними «Схем», кредитував компанії Сергія Брюховецького, який має бізнес на тимчасово окупованих територіях і сплачує мільйонні «податки» «ДНР». Тобто за українським законодавством, фінансує тероризм.

На це пішло 60 мільйонів доларів. Формально кредит отримали дві компанії Брюховецького, поручителем став сам Брюховецький, а заставою — ТРЦ SkyMall. Щоправда, ці гроші повинні були піти саме на… купівлю цього торговельно-розважального центру. За який вже одинадцятий рік воюють український та естонський бізнесмени: викупити майновий комплекс планувалось в української сторони. Саме цей випадок мала на увазі президентка Естонії Керсті Кальюлайд, коли в інтервʼю «Європейській правді» поставила під сумнів доцільність іноземних інвестицій у нашу країну: «Тож я раджу своїм громадянам: торгуйте з Україною, але не інвестуйте туди. Бо ви можете втратити інвестиції. І у нас вже були такі випадки, коли наші люди втрачали тут власність. І навіть отримавши рішення арбітражу на свою користь, так і не змогли повернути своє майно. І тому я не можу порадити естонцям інвестувати в Україну».

У цій боротьбі естонцю не пощастило. І тепер він виставив до України через Міжнародний інвестиційний суд претензії у розмірі 750 мільйонів доларів. Крім того, на ТРЦ періодично накладається арешт у рамах кримінального провадження Держбюро розслідувань. Звідси випливає, що цінність застави досить сумнівна — «аби ще й доплачувати не довелось».

І саме запитання про те, чи перевірялись компанії-отримувачі кредиту та їх власники, чи мав банк інформацію про звʼязки Брюховецького з «ДНР», і якщо мав, то чому «закрив на це очі», а також — як повернути гроші платників податків, на які живе банк, якщо кредит не повернуть, а застава — сумнівна, так не сподобались керівнику «Укрексімбанку». Спочатку, як видно на відновленому відео, Євген Мецгер намагався заперечити, що кредит видавався вказаним компаніям, що власники компаній-позичальників сплачують «податки» «ДНР»… А коли журналіст показав документи на доказ своїх слів, Володимир Пікалов починає заважати зйомці, а голова банку командує: «Давай, забирай у них камеру. Ігорю, забери у них камеру до чортової матері. Охіріли… І цю теж, Ігорю. Забирай». Картку памʼяті, яку оператор встиг вийняти з камери, Ігор Тельбізов, очільник департаменту банківської безпеки, відбирає у хлопця, заламуючи тому руки. Після чого Мецгер наказує віднести техніку до спеціалістів, щоб знищити відео, аби журналісти не змогли випустити його в ефір.

Мецгера відсторонили від керівництва банком

На пресконференції за участі тимчасового виконувача обов’язків голови правління Сергія Єрмакова голова наглядової ради «Укрексімбанку» Оляна Гордієнко повідомила, що Євгена Мецгера на час внутрішнього розслідування, яке банк проводить своїми силами, відсторонили від виконання обовʼязків без збереження зарплатні. Також відсторонені директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов та директор департаменту інформаційної політики Володимир Пікалов. (За даними «ФАКТІВ», Пікалов написав заяву на звільнення.) Комісія з етики встановлює всі обставини та учасників подій. Щодо звільнення Мецгера, то, певно, наглядова рада сподівається — він сам напише заяву, або ж буде звільнений «за статтею». Бо, згідно з контрактом, при звільненні наглядовою радою голова правління отримує вихідну допомогу не менше половини річного заробітку.

Керівництво «Укрексімбанку» підтвердило отримання кредиту тими компаніями, наявність яких серед позичальників банку так заперечував Мецгер. Також, на думку найнятих банком юристів, наявність рішення арбітражного суду на користь естонської сторони не становить загрози для права власності на SkyMall позичальників, тому банк у разі чого легко його реалізує. Щодо претензій естонського бізнесмена, виставлених Україні, — банку нічого не відомо, перевірка стосувалась лише можливості реалізації застави. Що ж до зареєстрованих на окупованих територіях компаній Брюховецького, то, за словами Гордієнко та Єрмакова, у відкритих джерелах немає інформації про фінансування ними тероризму. Перевірка Брюховецького проводилась, жодних кримінальних проваджень щодо його фірм не виявлено, сам він — внутрішньопереміщена особа, проживає в Києві.

Досудове розслідування по факту перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми» здійснюється Голосіївським управлінням столичного главку поліції за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури Києва.

— Наразі підозри повідомлені трьом службовим особам банку, дії яких зафіксовані на відео. Всім трьом — у вилученні у журналістів технічних засобів і зібраних матеріалів (карається штрафом до 850 гривень, арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років) та перешкоджанні службовою особою виконанню професійних обовʼязків журналістами (штраф від 3400 до 8500 гривень або обмеження волі на строк до п’яти років), — розказала «ФАКТАМ» спікер прокуратури Києва Надія Максимець. — Також один із керівників банку та посадовець, що займається інформаційною політикою, підозрюються у незаконному позбавленні волі двох осіб (карається обмеженням або позбавленням волі на строк до п'яти років) а службовець з банківської безпеки — у насильницьких діях, що завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень (штраф до 850 грн, громадські роботи на строк до двохсот годин або виправні роботи на строк до одного року).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним. Як повідомляли «ФАКТИ», у понеділок до суду було скероване клопотання: Мецгеру та Пікалову слідчий просить обрати цілодобовий домашній арешт, Тельбізову — особисте зобовʼязання.

Нагадаємо, Офіс президента України виступив за відсторонення Євгена Мецгера з поста глави правління «Укрексімбанку».

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