Напад на журналістів в «Укрексімбанку»: слідство просить заарештувати Мецгера

До суду спрямоване клопотання про обрання запобіжних заходів голові правління та директорам двох департаментів третього за величиною українського банку. Їх звинувачують у незаконному позбавленні волі, перешкоджанню журналістській діяльності та насильницьких діях, повідомила «ФАКТАМ» речниця прокуратури Києва Надія Максимець. Також у приміщенні банку був проведений слідчий експеримент за участі потерпілих: на відтворенні обставин вони показали, як розвивались події.

Відстороненому голові правління «Укрексімбанку» Євгену Мецгеру та директору департаменту інформаційної політики Володимиру Пікалову слідчий просить призначити цілодобовий домашній арешт. Директору департаменту банківської безпеки Ігорю Тельбізову — особисте зобовʼязання.

Усім їм повідомлено про підозри у вилученні у журналістів технічних засобів і зібраних матеріалів (карається штрафом до 850 грн, арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років) та перешкоджанні службовою особою виконанню професійних обовʼязків журналістами (штраф від 3400 до 8500 грн або обмеження волі на строк до п’яти років). Також Мецгер та Пікалов підозрюються у незаконному позбавленні волі двох осіб (карається обмеженням або позбавленням волі на строк до п'яти років), а Тельбізов — у насильницьких діях, що завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень (штраф до 850 грн, громадські роботи на строк до двохсот годин або виправні роботи на строк до одного року).

Неприємності у банкірів і на роботі. Як розповіла на пресконференції голова наглядової ради «Укрексімбанку» Оляна Гордієнко, Мецгер, Пікалов та Тельбізов відсторонені від виконання обовʼязків без збереження зарплатні — на час внутрішнього розслідування їхніх дій. Тимчасово банк очолив Сергій Єрмаков.

Також на пресконференції керівництво банку підтвердило частину оприлюдненої журналістами інформації, яку так заперечував Мецгер: назви компаній, які взяли у кредит 60 мільйонів доларів, щоб купити ТРЦ SkyMall, у заставу надавши сам SkyMall.

Як раніше писали «ФАКТИ», «Укрексімбанк» звинуватив журналістів «Схем» у провокації та спробі заволодіти банківською таємницею.

Фото зі сторінки Євгена Мецгера у Facebook

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