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Україна

Суд відпустив мера Одеси Труханова під заставу в 30 мільйонів

15:36 11 жовтня 2021
Геннадій Труханов

Вищий антикорупційний суд на засіданні 11 жовтня обрав запобіжний захід меру Одеси Геннадію Трухановому, якого підозрюють в масштабних земельних махінаціях в Одесі.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна із залу суду, суд прийняв рішення відпустити Труханова під заставу в 30 млн гривень (в якості альтернативи арешту на 2 місяці).

Крім того, він повинен здати паспорт для закордонних поїздок.

Відзначимо, що прокуратура просила заарештувати Труханова з правом внесення застави в 120 млн гривень.

Нагадаємо, в лютому 2021 року на розгляд Вищого антикорупційного суду також передали матеріали кримінальної справи придбанні будівлі колишнього виробничого об'єднання «Краян» за завищеною ціною, по якій проходив Труханов. Перший вирок, винесений у цій справі, був скасований в апеляційній інстанції.

Фото Інсайдер

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