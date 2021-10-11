Франція посилила правила перетину кордону українцями: що потрібно для в'їзду в країну

Франція, яка влітку цього року відкрила кордони українцям з низкою «ковідних» вимог, з понеділка, 11 жовтня, посилює правила в'їзду для громадян України.

Як повідомляють у Державній прикордонній службі України, Францію мають право відвідувати громадяни, які пройшли повний курс вакцинації препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm. Від моменту отримання останньої дози має пройти 7 днів або 28 днів для Johnson and Johnson.

Також відзначається, що українські сертифікати вакцинації визнала Великобританія. Так, з 11 жовтня ця держава прийматиме громадян України, які пройшли повний курс препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna та Pfizer.

Нагадаємо, що з 11 жовтня Малайзія знову відкриває кордони — влада оголосила, що досягли поставленої мети щодо вакцинування 90% дорослого населення. На першому етапі Малайзія знімає обмеження для переміщення між штатами і для виїзду своїх вакцинованих громадян за кордон, на другому етапі планується знову відкрити в'їзд для туристів: спочатку з Близького Сходу, а потім і з Європи.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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