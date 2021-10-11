Чорна кішка не пробігала: Зеленський спростував сварку з Шефіром напередодні замаху на нього

Президент Володимир Зеленський спростував версію про конфлікт зі своїм першим помічником Сергієм Шефіром, який стався незадовго до замаху на нього.

За словами глави держави в програмі «Світське життя», до нього не доходили ніякі чутки з цього приводу.

Зеленський також запевнив, що за всі 26 років їх дружби з Шефіром серйозних конфліктів між ними не було.

«Між нами з Сергієм Шефіром жодна тварина, кішка або ще хтось, ніколи не пробігало за всі 26 років нашої дружби», — сказав Зеленський.

Як повідомлялося, невідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра 22 вересня. Сам він не постраждав, але водій отримав серйозні поранення.

Фото партії «Слуга народу»

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