Чорна кішка не пробігала: Зеленський спростував сварку з Шефіром напередодні замаху на нього
Президент Володимир Зеленський спростував версію про конфлікт зі своїм першим помічником Сергієм Шефіром, який стався незадовго до замаху на нього.
За словами глави держави в програмі «Світське життя», до нього не доходили ніякі чутки з цього приводу.
Зеленський також запевнив, що за всі 26 років їх дружби з Шефіром серйозних конфліктів між ними не було.
«Між нами з Сергієм Шефіром жодна тварина, кішка або ще хтось, ніколи не пробігало за всі 26 років нашої дружби», — сказав Зеленський.
Як повідомлялося, невідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра 22 вересня. Сам він не постраждав, але водій отримав серйозні поранення.
Фото партії «Слуга народу»112
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