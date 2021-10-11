26.28 / 26.46 30.29 / 30.61
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Чорна кішка не пробігала: Зеленський спростував сварку з Шефіром напередодні замаху на нього

15:07 11 жовтня 2021
Зеленський і Шефір

Президент Володимир Зеленський спростував версію про конфлікт зі своїм першим помічником Сергієм Шефіром, який стався незадовго до замаху на нього.

За словами глави держави в програмі «Світське життя», до нього не доходили ніякі чутки з цього приводу.

Зеленський також запевнив, що за всі 26 років їх дружби з Шефіром серйозних конфліктів між ними не було.

«Між нами з Сергієм Шефіром жодна тварина, кішка або ще хтось, ніколи не пробігало за всі 26 років нашої дружби», — сказав Зеленський.

Як повідомлялося, невідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра 22 вересня. Сам він не постраждав, але водій отримав серйозні поранення.

Фото партії «Слуга народу»

112

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонери

Стаж важливіший: в ПФУ пояснили, чи можна українцям виходити на пенсію по досягненню 60-річного віку

гроші

Підвищення пенсій з 1 грудня: для кого сума збільшиться тільки на 80, а не на 200 гривень

Пенсії в Україні

Підвищення пенсій з 1 грудня: кому додадуть 80 гривень, а кому — 800

гроші

Українцям обіцяють видати по 2 тисячі гривень на оплату комуналки: як правильно оформити заяву

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.