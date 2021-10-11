Деякі регіони України можуть із настанням холодів залишитися без газу: що про це відомо

З настанням холодів у ряді регіонів України можуть виникнути складнощі з газом. Схід і південь можуть залишитися без газопостачання, якщо через Україну припиниться транзит, наприклад, через запуск «Північного потоку-2», а газотранспортну систему не встигнуть переналаштувати на реверс. Про це попередив в ефірі телеканалу «Україна 24» енергетичний експерт Сергій Дяченко.

«Наша газотранспортна система побудована так, що якщо немає транзитного газу, можуть бути проблеми з газопостачанням на сході і півдні України. Сховища розташовані на заході, і якщо компресори при транзиті працюють зі сходу на захід, то не можна поставляти газ на південь і схід України… тобто, якщо не буде транзитного газу для забезпечення сходу України, взимку потрібно буде переводити нашу ГТС на реверс», — пояснив експерт.

За оцінками Дяченка, переналаштувати ГТС на реверс можна протягом 10 днів.

Нагадаємо, раніше депутат Олексій Кучеренко з комітету Ради з енергетики попередив, що запуск газопроводу «Північний потік-2» в обхід України значно скоротить транзит газу через українську територію. Може постати питання відсутності газу в системі, і доведеться транспортувати паливо реверсом із західного кордону. В таких умовах вже не буде йтися про стабільний тариф на газ для споживачів.

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