«У нас гібридна війна»: у МОЗ заявили про початок нової хвилі COVID-19 в Україні

У МОЗ визнали, що Україну охопила нова хвиля COVID-19. Прийшла вона раніше, ніж прогнозувалося, і не обійшлося без впливу Росії. Про це в інтерв'ю «Голосу Америки» розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Голова МОЗ бачить, що за показниками інфікованості Україна вже близька до позначок, що спостерігалися восени 2020 року. Щодня реєструють 16−17 тисяч нових заражень коронавірусом. Ляшко вважає, що свою роботу зробили антівакцинатори з Росії.

«Вакцина у нас є, ресурси системи охорони здоров'я теж є. Але російська пропаганда, розганяє фейки на території нашої країни, не дозволяє нам рухатися такими темпами, як інші європейські держави. У нас гібридна війна, і нам доводиться воювати на всіх фронтах», — заявив міністр.

Протидіяти антивакцинаторам МОЗ збирається активною рекламою вакцини, а також введенням обов'язкової вакцинації вчителів і чиновників. Медики в цю категорію не потрапили. Ляшко пояснив, що медпрацівники і так на 80% вакциновані, але є і друга причина.

«По-перше, серед них і так високий відсоток щеплення, і по-друге — щоб не обмежувати в доступі до медичної допомоги», — пояснює голова МОЗ.

Нагадаємо, на окупованих територіях останнім часом активно поширюють фейки, що нібито Україна відповідальна за поширення коронавірусної інфекції, а тому слід закрити можливість виїзду з ОРЛО. При цьому в окупованому Луганську вкрай важка ситуація з COVID-19.

Раніше фахівці прогнозували, що нова хвиля коронавіруса прийде не з заходу, а з окупованих територій і з Росії .

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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