Медведчуку вручили клопотання про арешт з альтернативою у вигляді застави у 1 млрд грн

Народному депутату Віктору Медведчуку (фракція ОПЗЖ), якому днями повідомили про нову підозру у зраді і сприянні тероризму (справа стосується контрабанди вугілля з тимчасово неподконтрольних Україні територій Донецької і Луганської областей), вручили клопотання про арешт з альтернативою у вигляді застави у мільярд гривень.

Про це у соцмережах повідомляє його колега по фракції Ренат Кузьмін. При цьому він зазначає, що Медведчук вже знаходиться під арештом і що РНБО наклав на нього санкції, заборонивши здійснювати будь-які фінансові операції, що унеможливлює внесення застави.

Він також публікує фото клопотання, підписаного генпрокуроркою Іриною Венедиктовою.

У документі зазначено, що Медведчука просять взяти під арешт «у рамках терміну досудового розслідування, тобто до 19 листопада 2021 року».

Нагадаємо, що домашній арешт Віктору Медведчуку продовжили до 30 жовтня. У травні цього року йому, а також іншому депутату з ОПЗЖ, Тарасу Козаку, повідомили про підозру у зраді. Йшлося про незаконний видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, які належать Україні. Тарас Козак з України виїхав.

Фото зі сторінки Рената Кузьміна у соцмережах.

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