«Недіюча речовина»: щеплених «Супутником V» кримчан і жителів ОРДЛО запросили в Україну на вакцинацію визнаними в світі препаратами

Жителів окупованого Криму і Донбасу запрошують приїхати на підконтрольну Україні територію і зробити щеплення якісною вакциною. «Супутник V», який використовує Росія, не тільки не отримав підтвердження від ВООЗ, а й на практиці показує свою неефективність. Про це в інтерв'ю телеканалу «Дом» заявив голова комітету Ради з охорони здоров'я Михайло Радуцький.

До висновків про неефективність «Супутника V» депутат приходить, дивлячись на дані про хворих в ОРДЛО, в окупованому Криму і в Росії.

«Швидше за все, це недіюча речовина, судячи з тих цифр хворих на коронавірус, які сьогодні є в Росії», — вважає парламентарій.

Радуцький пропонує жителям ОРДЛО і Криму захистити себе зареєстрованими і визнаними в світі вакцинами.

Нагадаємо, в Україні для вакцинації доступні препарати від виробника PFIZER (вакцина Comirnaty), AstraZeneca, CoronaVac.

Російську вакцину «Супутник» Всесвітня організація охорони здоров'я досі не сертифікувала. А в Британії стверджують, що російські агенти вкрали формулу вакцини Oxford/AstraZeneca і створили «Супутник» на її основі.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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