«Легко підкинути у горілку»: Москаль розповів, чим небезпечний метадон, який знайшли в крові Полякова

Метадон, який за словами «слуги народу» Галини Янченко виявили у крові померлого в ніч на 8 жовтня парламентаря Антона Полякова, сильно б'є по серцю — він може викликати інсульт, інфаркт, зупинку серця та інші ураження серцево-судинної системи.

«З горілкою — це все, смерть», — заявив в ефірі телеканалу «Україна 24» колишній голова облдержадміністрації Закарпаття Геннадій Москаль.

Генерал-лейтенант міліції у відставці зазначив, що за метадоном «у всіх країнах великий контроль» і що Антон Поляков, за його спостереженнями, не вживав наркотики.

«Я подивився два останніх відео, де Поляков виступав. За його жестикуляцією, і я збільшував, щоб подивитися на зіниці, — він не вживав наркотики. Я це говорю як людина, яка почала боротися з наркоманією, коли ще навіть не було відповідних законів. Немає у нього ознак того, що він вживав наркотики», — зазначив він.

Геннадій Москаль каже, що метадон легко підкинути у горілку і що препарат швидко розчиняється.

«Є дуже багато питань, і головне — чи не всипав йому хтось під час вживання алкоголю таблетку — а там і чверті таблетки було б достатньо, щоб викликати гострий сердечний стан», — зазначив він.

Нагадаємо, що Антон Поляков вночі у Києві зловив таксі, яке буквально за кілька хвилин зупинили патрульні за порушення ПДР. На задньому сидінні вони виявили пасажира без свідомості. Допомога поліцейських і медиків не допомогла депутату, якому було 33 роки.

У Київській міській прокуратурі повідомили, що смерть наступила в результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Такі дані показав розтин.

У поліції повідомляли, що до смерті Антона Полякова може бути причетний «кримінальний авторитет», і що його затримали.

Однак пізніше начальник поліції Києва Іван Вигівскій на брифінгу розповів, що нардеп відвідував розважальний заклад в компанії з Русланом Джамбулатовим, після чого деякий час їздив на машині нічним Києвом. Коли ж Джамбулатову набридло їздити містом, він попросив Полякова дістатися додому на таксі самостійно. Поліція вважає, що смерть Антона Полякова могла наступити в результаті хронічного захворювання або ж отруєння невідомою речовиною самостійно або іншою людиною.

Фото з Вікіпедії.

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